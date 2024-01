O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido contra o investigado pelo duplo homicídio que ocorreu no dia 14 de junho de 2023. A ação policial ocorreu nesta quinta-feira, 25.

De acordo com as informações policiais, as vítimas foram mortas quando estavam em uma carroça, trafegando pela Rodovia dos Náufragos, Zona de Expansão.

As investigações apuraram que o crime foi praticado para acerto de contas, visto que as vítimas eram suspeitas de estarem praticando furtos na região.

O investigado pelo duplo homicídio já estava preso em razão de mandado de prisão temporária e respectiva renovação, requeridos pelo DHPP, que contou com apoio do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) para prendê-lo.

O inquérito policial foi concluído e remetido ao Judiciário, estando o preso à disposição da Justiça.