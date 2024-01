Nesse domingo, 28, militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um homem por tráfico ilícito de entorpecentes no Bairro Capucho, na Zona Oeste de Aracaju. O suspeito estava com cerca de 42 embalagens contendo cocaína.

Durante patrulhamento no Conjunto Veneza, na região do Capucho, policiais do BPRp receberam a informação de que um homem estaria comercializando drogas nas proximidades de um bar.

Enquanto verificavam o fato, os militares identificaram o suspeito ainda no local. Neste momento, o suspeito percebeu a presença da viatura e jogou uma bolsa plástica no chão.

Dentro da sacola descartada, os policiais descobriram que havia 27 pinos e 15 envelopes contendo cocaína, além de uma balança de precisão e R$ 91,00.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para que fossem adotadas as medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE