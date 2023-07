O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deu cumprimento nesta segunda-feira (25), a mandados de prisão preventiva de três suspeitos de integrar associação criminosa envolvida em vários homicídios, tráfico de drogas e armas na Capital. As prisões foram determinadas pela 8ª Vara Criminal de Aracaju, atendendo a representação do DHPP.

As investigações foram iniciadas em agosto de 2022, quando foi registrado o homicídio de Fábio Bezerra dos Santos, no bairro Coroa do Meio. A vítima foi executada a tiros, na manhã de 19 de agosto, em frente a Associação de Pescadores, quando dois indivíduos desembarcaram de um veículo e abriram fogo contra Fábio. Os levantamentos preliminares apontam que a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas e sua morte ocorreu a mando do suposto líder de uma facção criminosa rival. As ordens teriam partido de dentro do sistema prisional.

Imagens de câmeras de vigilância registraram a movimentação do veículo suspeito, um Renault Oroch, com placa clonada. Esse mesmo carro foi possivelmente utilizado na prática de vários outros homicídios entre agosto e dezembro do ano passado. De acordo com as investigações do DHPP, os crimes foram executados por uma associação criminosa armada envolvida na prática de crimes de homicídio, tráfico de drogas ilícitas e de armas. Foram obtidas provas da atividade criminosa do grupo, cujos integrantes costumavam ostentar farta quantidade de drogas comercializada, armamentos, munições, dinheiro e se vangloriar dos homicídios em redes sociais.

Qualquer informação que possa levar a outros suspeitos pode ser fornecida pela população através do Disque Denúncia (181) da Polícia Civil, assegurado o sigilo.