DHPP elucida homicídio qualificado no Conjunto Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucidou o homicídio qualificado praticado contra Daniel Fernandes Santos, ocorrido na noite do dia 29 de maio de 2021, no Conjunto Piabeta, localizado em Nossa Senhora do Socorro. O suspeito foi preso no bairro Cidade Nova, em Aracaju.

Na ocasião do crime, Daniel Fernandes recebeu uma série de disparos de arma de fogo calibre. 380, na Rua D1 do Conjunto Piabeta, por volta das 19h, quando voltava para a sua residência. O suspeito, de 20 anos, pilotava uma moto no momento do crime que vitimou Daniel.

Segundo as investigações, o delito teve como motivação a desconfiança por parte do autor dos disparos em relação à atuação da vítima nos assaltos ocorridos na localidade, atrapalhando assim o tráfico de drogas da associação criminosa que o suspeito faz parte.

As investigações apontaram ainda que, na data de 16 de maio de 2021, o mesmo suspeito teria executado Everton Michell Batista da Silva, identificado como amigo de Daniel, com disparos de fogo, também no Conjunto Piabeta.

Os policiais do DHPP efetuaram a prisão do suspeito no dia 5 de janeiro deste ano, no bairro Cidade Nova, sendo o homem encaminhado à Cadeia Pública de Areia Branca. A ação se deu em razão de um mandado de prisão decretado por conta do assassinato de um outro homem: Jeferson Correia dos Santos, morto também no Conjunto Piabeta.

A Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro/SE decretou o cumprimento dos mandados. A ação final ocorreu hoje, 20, na Cadeia Pública, onde o suspeito já se encontrava. Ao todo, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva contra o investigado, por cada um dos homicídios cometidos.