DHPP prende suspeito de homicídio em Aracaju

Na data de hoje (22), agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um suspeito em Aracaju. O homem é apontado como autor de um homicídio ocorrido no mês de maio deste ano, no bairro Cidade Nova, também na capital sergipana.

De acordo com as apurações policiais, o crime teria ocorrido na madrugada de 15 de maio, no loteamento Copabacana. O suspeito teria efetuado disparos de arma de fogo contra um homem identificado como José Gerinaldo Alves dos Santos Filho, que tentou fugir, mas não resistiu aos ferimentos e caiu numa rua da localidade. O autor teria seguido a vítima e disparado mais algumas vezes contra a cabeça dela, garantindo a sua morte.

O homem que foi preso nesta segunda-feira confessou a autoria do crime, relatando que o delito teria sido motivado pela prática de furto de alguns de seus objetos, como carroças e arreios, que vinham sendo subtraídos pela vítima há alguns dias. O investigado se encontra à disposição da Justiça, para que as medidas cabíveis sejam tomadas.