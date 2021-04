DRAMA: 52 pessoas estão à espera de leitos de UTI em Sergipe

S

ERGIPE, (POLÍTICA A JATO) – O Estado de Sergipe está ultrapassando pelo pior momento desde do início da Pandemia do novo Coronavírus. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), 52 pessoas estão à espera de leitos de UTI.

Os dados fazem parte do boletim epidemiológico divulgado no fim da tarde desta terça-feira (06) pelo Governo do Estado.

Na rede pública, 41 pacientes estão na fila por um leito, enquanto que na rede privada 11 pessoas aguardam uma vaga em uma unidade de terapia intensiva.

Além da superlotação, Sergipe ainda amarga uma sequência alta de novas mortes registradas todos os dias.

Apesar de permanecer estável, o número de óbitos por dia chega a assustar. Só neste último boletim, o Estado confirmou 25 mortes.

Mesmo com o aumento da ocupação dos leitos de UTI, o Governador Belivaldo Chagas cancelou a reunião que iria avaliar a situação e determinar novas medidas restritivas.

O chefe do executivo estadual manteve as medidas já em vigor e só irá se reunir com o comitê técnico científico na próxima semana.

Welder ban