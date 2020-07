Duas mulheres são flagradas tentando entregar drogas escondidas em biscoitos e cascas de banana

Duas mulheres foram flagradas tentando entregar drogas no Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (Copemcan), em São Cristóvão, nesta terça-feira, 21. Uma delas estava com os entorpecentes escondidos em um pacote de biscoito, já a outra, levava o material em cascas de banana.

De acordo com a direção da unidade prisional, as suspeitas tentavam entregar os entorpecentes para internos do Copemcan. No entanto, já na portaria, a equipe, ao perceber o nervosismos das mulheres flagradas, direcionou todo o material para ser analisado.

Durante a revista ao material, constatou-se que as drogas, em formato de papelotes, estavam escondidas em pacotes de biscoito e também em cascas de bananas. As suspeitas foram detidas e os procedimentos cabíveis aos respectivos casos foram adotados pela direção da unidade prisional.

Sejuc