ELEIÇÕES 2020: Luana e Vaneide são anunciadas como pré-candidatas

Na tarde desta sexta-feira, 26, o ex-prefeito Sérgio Oliveira juntamente com o prefeito Chico do Correio, concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre as eleições 2020.

O próprio Chico do Correio foi o responsável pelo anuncio, onde o mesmo disse que optou em indicar a atual vereadora Vaneide como pré-candidata a Vice e Sérgio Oliveira optou em indicar a ex-prefeita Luana como pré-candidata a prefeita.

O prefeito Chico ainda confirmou que Sérgio Oliveira irá pleitear uma vaga na Câmara de Vereadores . A entrevista foi conduzida em tom de velório, não houve muita empolgação de ambos (Sérgio e Chico).

“Eu hoje é como se estivesse entregando meu mandato”, disse Chico.

As pré-candidatas tiveram oportunidade de falar, porém pouco falaram.