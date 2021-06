Escola Municipal de Nossa Senhora da Glória tem retorno às aulas presenciais

Município de Nossa Senhora da Glória deu o pontapé inicial no retorno às aulas presenciais no Estado de Sergipe! A Escola Municipal Deputado Euvaldo Diniz, localizada no Povoado Aningas, iniciou suas atividades na manhã desta terça-feira, 08, com o retorno do 1° e 2° ano do ensino fundamental.

A Escola obedeceu todas as exigências em relação a segurança dos alunos, como: Álcool em gel, tapete sanitizante, termômetro na entrada para medir a temperatura dos alunos e o cuidado no distanciamento entre as carteiras escolares, obedecendo assim, as recomendações das autoridades sanitárias. Vale ressaltar que toda a equipe pedagógica e diretiva da escola foram imunizados.

A iniciativa teve o apoio da gestão para o retorno das aulas. Além dos pais dos estudantes que apoiaram e demonstraram confiança na equipe pedagógica. A Escola tem como gestor o professor Cleverton Rodrigues, na coordenadora, a professora Kallyne Mota e como secretária, a professora Maria José da Silva.

Para a coordenadora Kallyne Mota, foi um momento único, que demonstrou o apoio de toda comunidade escolar. “Foi um momento único, muito especial, as crianças estão felizes, os pais contentes e confiantes em nosso trabalho. Esse foi um ponta pé inicial para que em breve todas as escolas do Município estejam de volta presencialmente”, expressou.

A Prefeita do Município, Luana Oliveira, esteve acompanhando o primeiro dia do retorno às aulas na Escola Municipal Deputado Euvaldo Diniz, ao lado da Secretária Municipal de Educação e Cultura, Maísa Feitosa, e toda equipe de coordenadores da SEMEC.



*Com informações do gloria.se.gov.br/