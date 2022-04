Está confirmada a volta do Forró Caju para este ano

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, na noite desta segunda-feira, 4, que a Prefeitura de Aracaju realizará o Forró Caju neste ano. A informação foi divulgada pelo gestor durante a solenidade de posse da nova mesa diretora da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE), para o biênio 2022/2024, ocorrida na Assembleia Legislativa de Sergipe.

Ao anunciar a retomada presencial do maior festejo junino do estado, Edvaldo ressaltou que, diante do cenário epidemiológico de controle do coronavírus e os elevados índices de vacinação completa da população, será possível retomar o evento, um dos mais importantes do ciclo junino no país.

“Já estamos nos preparando para retomar o Forró Caju. A maior festa do nosso estado, da nossa capital, irá acontecer. Nossa cidade tem avançado de maneira significativa com a vacinação. O cenário epidemiológico também está controlado, e isso nos dá segurança para organizar o festejo. Por isso, já orientei a Funcaju a estruturar um novo formato, algo inovador, especialmente porque estamos vencendo a pandemia, mas temos ciência de que ela ainda existe. Acredito muito na força do trabalho. Com muito esforço e dedicação, tenho certeza de que faremos uma grande festa, movimentando a nossa economia, gerando emprego, renda e atraindo milhares de visitantes a nossa cidade”, destacou o prefeito.

Fonte: Ascom/PMA