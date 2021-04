É, quando a politica em Nossa Senhora da Glória parecia estar calma, quase que esquecida. Bummmm.

Vem o vereador Alex Pintado e rompe com a base aliada liderada por Sérgio Oliveira. De acordo com informações obtidas pelo Jornalista Maycon Fernandes, o motivo do rompimento teria sido a falta de benefícios por parta da gestão para como o parlamentar, que também teria ficado chateado por não receber apoio da gestão para a construção de uma casa de apoio, prometida por ele em campanha.