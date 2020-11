Expo CIEE Virtual oferece 8 mil vagas de estágio e aprendizagem

Com estandes online, a Expo CIEE Virtual estará disponível 24 horas por dia entre os dias 9 e . Os jovens poderão participar de vestibulares online, teste vocacional, dicas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cursos gratuitos do Google Ateliê Digital e Escape Room Virtual. Também será possível emitir certificado de participação no evento em tempo real; possibilidades de recrutamento e seleção, com a oferta de aproximadamente 8 mil vagas de estágio e aprendizagem.

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) é um Agente de Integração que se dedica, há mais de 48 anos, à promoção da integração ao mercado de trabalho, por meio do encaminhamento de estudantes do ensino médio e superior para o aprendizado em empresas de todos os ramos de atividade do setor público e privado, sempre seguindo a lei de estágio vigente e aplicável.

O evento será gamificado, podendo o visitante acumular pontos desbravando a plataforma. No final, as 10 maiores pontuações receberão prêmios como vale-compras e leitores digitais (o regulamento completo estará disponível na plataforma do evento).

Os auditórios contam com mais de 100 palestras voltadas para o mundo do trabalho, carreira, finanças pessoais etc. Clique aqui para fazer inscrição na Expo CIEE

“Pela primeira vez, realizaremos a Expo em um ambiente virtual, nesta nova rotina imposta pela pandemia de covid-19. São mais de 100 entidades parceiras, entre universidades, secretarias estaduais de Educação e escolas técnicas, que vão apresentar muitas novidades sobre educação, formação para o mundo do trabalho e opções de entretenimento”, disse o supervisor de Feiras do CIEE, Alexandre Altenfelder.

O próprio CIEE contará com três auditórios de palestras: CIEE Talks, CIEE Saber Virtual e o Aprendiz, em parceria com a Universidade Estácio de Sá. Mais de 100 palestrantes devem passar por esses três ambientes, abordando temas como computação quântica, diversidade e as novas relações entre os profissionais e o trabalho. Mais informações em expociee.com.br

Arena Gamer

Fãs de eSports e gamers de Freefire, Just Dance Now e League of Legends têm um motivo a mais para participar da primeira edição da Expo CIEE Virtual. Para participar dos torneios na Arena Gamer BB (patrocinada pelo Banco do Brasil), é preciso no mínimo 14 anos de idade. As inscrições vão até o dia 7 de novembro e o participante deve optar entre um dos jogos acima, não sendo permitida disputa em mais de um game diferente. Haverá premiação para os vencedores e as finais serão narradas ao vivo. Clique aqui para fazer inscrição na Expo CIEE Virtual.