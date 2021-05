FEIRA NOVA: Jovem de 17 anos morre em grave acidente

O acidente ocorreu no início da noite desta segunda-feira,24, no município de Feira Nova.

De acordo com informações, um jovem que estava em uma motocicleta acabou morrendo, após colidir com o veículo.

A moto ficou completamente destruída. Testemunhas dizem que o jovem saiu de sua residência para comprar ovos, quando foi surpreendido pelo veículo, que estava ocupado por duas pessoas,que estariam supostamente alcolizadas.

O condutor do veículo acabou evadindo-se do local com destino ignorado.

Revoltada com a situação, a população ateou fogo no veículo como forma de protesto.

Liedson como era conhecido, tinha 17 anos.