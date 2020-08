FEIRA NOVA: Prefeitura está sem pagar empresa que presta serviço de monitoramento de segurança há mais de dois anos

Quem nunca ouviu o ditado que diz: “Devo não nego, pago como e quando eu puder? ”

Essa é a situação da prefeitura do município de Feira Nova, através do prefeito Painho, que contratou uma empresa de aparelhagem de monitoramento de segurança, que há mais de dois anos, não honrou com os pagamentos.

São 06 veículos do Município, dentre estes, Ambulâncias, Carros da Secretaria de Obras, Ônibus, Retroescavadeira, Carros de passeio.

FIAT STRADA WORKING/ PLACA QMC-6806

FIAT MOBI LIKE/PLACA QMC- 5494

FIAT MOBI LIKE/PLACA QMC- 5495

FIAT REVESCAP AMBULÂNCIA/ PLACA QME-3782

FIAT MOBI LIKE/PLACA QMC- 5492

FIAT MOBI LIKE/PLACA QMC- 5485

De acordo com informações, a empresa contratada cumpriu com o contrato, diferentemente da prefeitura, que fingiu não dever.

Diante da insistência em receber os valores, a empresa entrou na justiça para receber o valor equivalente a R$ 10.,086,00 sem juros. O que chama a atenção é que a empresa responsável pelo serviço, tentou a todo custo entrar em contato com o prefeito, mas o mesmo sequer respondeu as mensagens ou atendeu às ligações, como mostram os prints;

Diante de tudo que passou entre contratante e contratado, só nos resta pensar uma coisa: ” O Contrado é Seu Barriga e o contratante é seu Madruga”.