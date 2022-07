Foragido de alta periculosidade de Minas Gerais morre durante confronto em Sergipe

Na manhã desta sexta-feira, 29, agentes da Diretoria de Inteligência (DINT) da Polícia Militar de Minas de Gerais, Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO) de Minas Gerais, Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO) de Sergipe, Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) da Polícia Militar de Sergipe, e Comando de Aviação do Estado de MG (ComAvE), realizaram uma operação em Aracaju, com o intuito de identificar a localização de Marcos Júnio Carvalho, mais conhecido como “Juninho Porco”, considerado de alta periculosidade, sendo um dos criminosos mais procurados da região do Barreiro, em Belo Horizonte.

De acordo com as investigações, “Juninho Porco” possui extenso histórico criminal, que inclui três prisões por tráfico de drogas, homicídio, posse ilegal de arma de fogo e associação ao tráfico de drogas. Ele tinha quatro mandados de prisão em aberto.

Nas investigações, foi possível constatar que o investigado utilizava documentos em nome de outra pessoa para não ser identificado. Ele estava foragido desde fevereiro de 2020.

As investigações apontaram ainda que o Marcos Júnio comandava, mesmo do Estado de Sergipe, o tráfico de drogas e ordenava a execução de homicídios na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Segundo informações em apuração, ele estaria articulando ataques às forças de segurança de Minas Gerais.

Ainda de acordo com a polícia, no momento da abordagem, “Juninho Porco” efetuou disparos de arma de fogo contra os militares, ocorrendo assim um confronto. Ele foi alvejado e socorrido imediatamente, porém veio a óbito.

Na operação, foram apreendidos um revólver calibre 38, com duas munições intactas, uma percutida, porém não deflagrada e três cápsulas deflagradas, diversas munições calibre 9MM, porções consideráveis de droga, um veículo e uma carteira de identidade falsa.

A ação faz parte de um conjunto de operações, orientadas pela atividade de Inteligência da Polícia Militar, desenvolvidas pelo Comando da Instituição, direcionadas ao combate qualificado dos crimes de homicídios no território mineiro.

Diversas outras ações foram realizadas por todo território nacional na busca de criminosos de alta periculosidade procurados pela Justiça Mineira por envolvimento com crimes violentos, em destaque os crimes de homicídios, ataques contra instituições financeiras e tráfico de drogas.