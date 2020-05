GLÓRIA: Carta de uma profissional de saúde que testou positivo

DEUS DISSE FAÇA QUE TE AJUDAREI!

E FOI BASEADA NESSA FRASE QUE FUI DAR ASSISTÊNCIA NA ÁREA COVID DESSE HOSPITAL.

NUM PLANTÃO MOVIMENTADO CHEIO DE DÚVIDAS E INCERTEZAS.

DAQUELE DIA EM DIANTE PASSEI A REALIZAR PLANTÕES DE ESCALA E ENCARANDO A REALIDADE DE UMA NOVA ROTINA DE TRABALHO.

DE INÍCIO RECEBIR AGRADECINENTOS POR TER ENCARADO UM DESAFIO E ENCORAJANDO A OUTROS TAMBÉM A ENCARAR.

TRABALHAR NAQUELE LOCAL MIM DEU A CERTEZA QUE FUI PARA UM CAMPO DE BATALHA ONDE A CADA DIA SERIAMOS SUPREENDIDO POR UM INIMIGO.ONDE AS ARMAS E OS SOLDADOS QUE VC TINHA PARA SE DEFENDER FORAM OS MINIMOS, GUERREIROS QUE FORAM AO CAMPO SEM PASSAR POR NENHUM TRENO PREPARATIVO, SIMPLISMENTE CONVOCADOS A ENFRENTAR UMA GUERRA CONTRA O INIMIGO INVISIVEL “A COVID-19.”

POR ISSO QUE ESTOU AQUI EM NOTA DE REPÚDIO POR MIM, POR MEUS AMIGOS QUE LA DEIXEI E POR TODOS QUE AQUI SE ENCONTRA.REVINDICANDOMELHORIA NAS CONDIÇÕES DE TRABALHO, EPis PARA TODOS E UM SALARIO DIGNO.

FUI INFORMADA E SUPREENDIDA PELA RT NO DIA 16 DESTE MÊS QUE ESTAVA POSITIVADA PELO CARONA VÍRUS ATRAVÉS DE UMA MENSAGEM DE WATS ZAP, MENSAGEM ESSA QUE MIM DEIXOU SEM CHÃO NAQUELE MOMENTO AO VISUALIZAR, FIQUEI ARRASADA, MEU CORAÇÃO PARECIA QUE ESTAVA SE PARTINDO EM PEDAÇOS.

HORA EU FIZ UM EXAME PORQUE IA MUDAR DE LOCAL DE TRABALHO E NÃO POR ESTÁ COM SINTOMAS.

TANTAS FORAM AS VEZES QUE NAO CONCORDAVA COM AS NORMAS IMPOSTAS DAQUELE LOCAL, A FALTA DE EPis FOI O QUE MAIS MIM PREOCUPOU, IMAGINE!

VC TER QUE PRESTAR ATENDIMENTO À UM PACIENTE COVID SEM O EQUIPAMENTO NECESSÁRIO.TENTEI POR VARIAS VEZES ARGUMENTAR SEM SUCESSO EU NAO PODIA NEGAR ATENDIMENTO.

ENFIM HOJE MIM ENCONTRO ISOLADA JUTAMENTE COM MEUS FAMILIARES, VIVENDO MOMENTOS DIFÍCEIS, RECEBENDO PALAVRAS DE CONFORTO DOS MEUS AMIGOS E PARCEIROS DE TRABALHO.

AGORA TERMINO COM ESSA FRASE:

AS MESMAS MÃOS QUE TE APLAUDIO SÃO AS MESMA QUE TE APREDEJA.

A ENFERMAGEM PEDE SOCORRO!

GESTÃO CADÊ VCS!