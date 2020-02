GLÓRIA: Durante abordagem suspeito dispara contra a polícia

Uma ação policial acontece nesse momento em Nossa Senhora da Glória.

De acordo com informações obtidas pelo Jornalista Maycon Fernandes, uma abordagem a um suspeito foi realizada nas imediações do matadouro no inicio da tarde desta terça-feira. Durante a abordagem, o suspeito atirou contra a viatura da Policia Civil e empreendeu fuga, abandonando uma motocicleta e correndo para dentro do matagal.

As policias, Civil, Militar e CIOPAC estão nesse momento realizando diligências no local em que aconteceu o fato, para localizar o suspeito.

Ainda não foi divulgado o nome do suspeito, para não atrapalhar as investigações que estão em andamento.

