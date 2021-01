GUERRA FRIA EM GRACCHO : Prefeito suspende posse de servidores concursados

Em 22 dias de mandato, quem diria que Arakém, prefeito do município de Graccho Cardoso travasse uma guerra justamente contra os concursados.

Na última quinta-feira, 21, o prefeito do município resolveu publicar um decreto N° 07/2021, suspendendo os efeitos das nomeações, posses, exercício dos cargos e pagamentos de remunerações a servidores municipais nomeados no concurso público n°001/2018.

A publicação pegou todos de surpresa e um vídeo em que o prefeito aparece durante a campanha parabenizando os concursados, voltou a circular nas redes sociais durante toda a madrugada.

Nesta sexta-feira, 22, os concursados mais uma vez realizaram um protesto contra o novo gestor em frente a câmara municipal reivindicando seus direitos. O prefeito por sua vez ainda não se pronunciou em relação ao novo decreto.

O advogado que representa os concursados já entrou com mandado de segurança. Em breve mais informações.

OPINIÃO

Se continuar com essa guerra, Arakém não passará 1 ano à frente do município, pois das duas uma: “ Ou entrega o boné e pede para sair, ou será convidado a se retirar (Novo Dilma do Sertão).

Maycon Fernandes/ Jornalista DRT 0002304/SE