Homem é assassinado a golpes de arma branca em Nossa Senhora da Glória

O fato ocorreu por volta das 9h, nesta sexta-feira, 14, na Rua Mizael de Barros em Nossa Senhora da Glória.

De acordo com informações, José Demilton Barbosa dos Santos foi morto com um golpe de arma branca, após uma discussão com seu ex-enteado. Ainda de acordo com informações, a vitima ficou sentado na calçada esperando socorro, mas infelizmente não resistiu.

O autor do crime é conhecido como: “Breninho” e está foragido.

Se você tiver informações ligue para o disque denúncia através dos 181 ou 198, seu nome será mantido em sigilo.

O Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo.