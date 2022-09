Homem é preso em flagrante por porte ilegal de arma e prática de jogos de azar em Umbaúba

Policiais do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI) prenderam em flagrante um homem por porte ilegal de arma de fogo e pela prática de jogos de azar. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira (26). O caso foi registrado na Delegacia de Umbaúba, cidade onde ocorreu o fato.

Segundo o delegado Rafael Brito, o autor dos crimes possui um estabelecimento dedicado à prática de jogos de azar. “Com o investigado, também foi apreendida uma arma de fogo de uso restrito”, acrescentou.

Além da prisão em flagrante, foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para dois conduzidos que estavam praticando jogos de azar no momento da atuação policial. O homem preso em flagrante já encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.