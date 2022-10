Homem investigado por homicídio e tráfico de drogas morre após entrar em confronto com a policia

Uma ação conjunta entre as Delegacias Regionais de Carira e Itabaiana, 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM) e Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) resultou na localização de Valdemilson Oliveira da Silva, conhecido como “Bilunga”. Ação policial que ocorreu em Carira foi divulgada nesta segunda-feira (31).

De acordo com as informações policiais, o indivíduo já vinha sendo investigado por tráfico de drogas ilícitas e homicídio. As equipes policiais fizeram diligências e constataram que o investigado atuava em associação com outros suspeitos em Itabaiana e Frei Paulo.

Na ação policial, Valdemilson disparou contra os policiais quando as equipes tentavam efetuar a prisão em flagrante. Na troca de tiros, ele acabou sendo atingido, foi socorrido, encaminhado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Segundo o delegado de polícia Eurico Nascimento, o investigado havia saído recentemente do sistema prisional, onde cumpriu pena de oito anos de reclusão. “Com os crimes na região, ele passou a ser monitorado pelas equipes policiais durante diligências”, detalhou.

Conforme a apuração policial, o homem, ao sair da unidade prisional, adquiriu uma pistola e furtou duas outras armas na cidade de Carira, sendo que uma delas foi utilizada no confronto com os órgãos de segurança pública.

“Ao se embriagar em bares, ameaçava armado as pessoas e fazia disparos em via pública nos finais de semanas. Achando pouco, arquitetou um plano para executar um empresário local simplesmente pelo fato dele ter parentesco com o crimunoso e ter crescido financeiramente sem o ter ajudado”, acrescentou.

Em seguida, por disputa de tráfico de drogas, o investigado ainda trocou tiros com outro homem, identificado como Genildo Correia da Silva, “Ninho”. “Em razão desse fato, Valdemilson executou a tiros Valdemir da Silva, que era o parceiro de “Ninho” na venda de drogas, o que iniciou uma disputa por locais de tráfico”, complementou o delegado.

O fato resultou em outra morte. “Levou à execução de Valdenes de Souza Nascimento, o “Galeguinho”, que possuía mandado de prisão preventiva. Este, acompanhado de Valdemilson, ao se embriagar, praticou uma tentativa de homicídio”, revelou Eurico Nascimento.

Ainda segundos relatos de populares, Valdemilson postava no status em suas redes sociais dizendo que tinha uma lista de desafetos que morreriam e que atentaria contra a vida de agentes de segurança pública que tentassem prendê-lo. Ele chegou a ameaçar a própria mãe e também apontou uma arma de fogo contra a própria irmã.