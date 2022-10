Noivos buscam inserir práticas sustentáveis no casamento

A sustentabilidade é a terceira maior preocupação do consumidor brasileiro, de acordo com dados da última pesquisa realizada pela Nielsen sobre o tema. Segundo o estudo, 75% dos entrevistados afirmaram que empresas com práticas sustentáveis têm mais chances de conquistá-los como clientes. No universo dos casamentos, esta é uma tendência que vem aos poucos trazendo adeptos – e, muitas vezes, os noivos exigem que as empresas do setor adotem atitudes mais sustentáveis.

A seguir, estão 10 ideias para gerar menos impacto ao meio ambiente em uma festa:

Convites virtuais

Durante a pandemia, o convite virtual ganhou cada vez mais destaque e caiu na graça dos noivos – principalmente pela questão das constantes alterações de datas e pela praticidade.

“Fizemos uma pesquisa com a base de usuários do iCasei e hoje mais de 45% dos casais já optam pelo convite em formato digital. Notamos que é uma grande tendência no mercado”, explica Diego Magnani, CCO do iCasei, plataforma de site dos noivos e lista de presentes.

Reduzir tudo aquilo que produz lixo

Uma das medidas que os casais preocupados com a sustentabilidade frequentemente tomam é reduzir a quantidade de materiais desnecessários que irão para o lixo após a festa. É o caso, por exemplo, de canudos de plástico, forminhas de doces ou lembrancinhas que incluem itens descartáveis.

Transporte e deslocamento

O deslocamento é algo que também deve ser pensado com cuidado por quem quer um casamento sustentável. Contratar fornecedores locais deve ser priorizado nestes casos, para que haja menos emissões de CO₂. Quando possível, os noivos devem fazer a cerimônia e festa no mesmo local, para evitar que haja um grande deslocamento de veículos.

Compostagem

O que será feito com os restos de alimentos após a festa? Para evitar o desperdício, uma alternativa que alguns buffets têm buscado é compostagem. Desta forma, cria-se um ciclo, no qual os dejetos servem de matéria-prima para cultivo de novos alimentos.

Reduzir presentes desnecessários

Há muitos anos atrás, era comum que os noivos ganhassem os presentes físicos, normalmente itens para a casa. Hoje em dia, com as listas de presentes virtuais, os noivos recebem os valores em dinheiro e é possível direcionar melhor os gastos. Desta forma, evitam-se os itens repetidos e o consumo desenfreado e desnecessário.

Formatos de festa reduzidos

Com a pandemia, os mini weddings e os casamentos intimistas ganharam cada vez mais espaço e muitos casais pretendem manter esta estratégia como forma de economizar e gerar menos impacto para o meio ambiente.

Reutilizar/reaproveitar itens

Em 2020, a princesa Beatrice reaproveitou um antigo vestido de sua avó, a Rainha Elizabeth II, para subir ao altar. O traje havia sido utilizado pela monarca originalmente em um jantar em Roma, em 1961, e foi adaptado para a princesa. Se até mesmo a monarquia britânica tem recorrido a este artifício, qualquer um pode fazer o mesmo. Isto também pode ser feito com joias e outros acessórios. Além de ser melhor para o meio ambiente, traz ainda mais significado a este momento especial.

Espuma floral

Na decoração, é muito comum o uso de espumas florais para fixar os arranjos de flores. No entanto, esta prática pode ser bastante nociva ao meio ambiente, uma vez que estes itens contam com microplásticos, que não são biodegradáveis e, portanto, podem permanecer por anos na natureza. Em alguns países da Europa, há um movimento dos decoradores pelo não uso deste material nos arranjos.

Doação de flores

O que fazer com as flores após o fim do casamento? Existem empresas no mercado que estão direcionando estas sobras para asilos, por exemplo, como forma de embelezar o local e fugir do desperdício.

Lembrancinhas sustentáveis

Para evitar que os convidados simplesmente inutilizem ou joguem fora as lembrancinhas após a festa, é importante investir em itens realmente úteis – nada de objetos que tenham o nome ou foto dos noivos, por exemplo. Dentro deste contexto, suculentas são uma boa opção para presentear as pessoas, bem como o bem-casado e outros docinhos.