Homem morre após ser esmagado por caminhão

A Polícia Militar de Sergipe, por meio da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran), registrou na noite dessa quarta-feira (14), um atropelamento envolvendo um caminhão que estava estacionado e a vítima, que dormia embaixo do referido veículo. O fato aconteceu no Conjunto Bugio, zona norte de Aracaju.

Segundo relato do condutor, a ação ocorreu por volta das 21h, momento em que ele deixou o veículo ligado para aquecer o balão do motor do caminhão durante 20 minutos, sem perceber que havia alguém embaixo. Passado esse tempo, ao iniciar o deslocamento do caminhão, a vítima continuou embaixo do veículo, sendo atropelada e vindo a óbito.

Ainda no local, o condutor passou pelo teste do bafômetro, que não acusou a presença de álcool no sangue (0.00mg/l de álcool).

Ante o exposto, o indivíduo foi conduzido para a Delegacia para prestar esclarecimento, afinal, o art 301 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) proíbe a prisão flagrante quando o condutor que provocou o acidente, permanece no local para dar suporte à polícia.

Este foi o nono óbito registrado pela CPTran na capital e região metropolitana em 2021.