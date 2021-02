Hospital de Glória: Mais uma paciente é filmada na recepção sem atendimento médico

Depois de um vídeo que repercutiu em todo estado, onde um homem por desespero, ameaçou matar o Governador do Estado de Sergipe, juntamente com o secretário de saúde do estado e logo após cometer suicídio, por ver sua própria mãe quase morrer na recepção do hospital, pois não tinha médico para atende-la naquele momento.

Resultado: A senhora foi atendida com muita demora e acabou falecendo na mesma noite.

Não parou por aí.

Acaba de chegar em nossa redação um vídeo, onde mostra uma jovem, passando mal aparentemente em uma maca na recepção do hospital de Glória na mesma noite em que a senhora citada acima veio a falecer.

O vídeo foi filmado pelo próprio esposo da paciente que revoltado disse: “ Nós ligamos para Samu e disseram que tinha dois médicos, só que nós chegamos aqui não tem nenhum médico”

O vídeo foi gravado no último sábado,30.

Maycon Fernandes/Jornalista