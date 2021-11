Idoso é preso suspeito de estuprar uma adolescente de 12 anos

- Advertisement -

Policiais civis da Delegacia de Poço Verde deram cumprimento a um mandado de prisão de um idoso de 63 anos investigado pelo crime de estupo de vulnerável, praticado contra uma adolescente de 12 anos. Ele foi preso na manhã desta quinta-feira (4), em Poço Verde.

De acordo com o delegado Wellington Júnior, as investigações foram iniciadas no mês de agosto deste ano. “Durante as investigações, foi possível comprovar que o investigado manteve relações sexuais com a menina”, destacou.

Conforme o delegado, diante dos depoimentos e das provas periciais, as investigações resultaram no indiciamento do idoso. “Depois das oitivas da vítima, dos familiares, das testemunhas e do autor, e com as provas periciais, o inquérito policial foi concluído”, citou.

O investigado foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável a partir das investigações da Delegacia de Poço Verde e foi denunciado, em decorrência da prática desse crime, pelo Ministério Público.