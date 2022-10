Roberto Ramos dos Santos ,de 44 anos. A causa da morte está sendo investigada. O corpo de Roberto foi recolhido no Hospital Regional de Estância.

Um corpo sem identificação, do sexo masculino. As razões da morte ainda estão sendo esclarecidas. O corpo foi recolhido na Rua 15 de Agosto, localizada no município de Nossa Senhora da Glória.

Roberto Carlos Costa de Oliveira, de 53 anos. Morte a esclarecer. Corpo procedente da Praça Orlando Ferreira Alves, em frente ao Hospital de Itabaianinha.