Implantação da Placa Mercosul é prorrogada

Após solicitação do Detran/SE, o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) prorrogou para o dia 17 de fevereiro a data para a implantação da Placa Mercosul em Sergipe e mais quatro estados brasileiros: Alagoas, Tocantins, Mato Grosso e Minas Gerais. O prazo estabelecido anteriormente era 31 de janeiro de 2020.









Em Sergipe, o Detran/SE está finalizando as adequações sistêmicas para emitir autorização para o novo modelo. Até o início do processo, os veículos que necessitarem trocar placas ou realizar o primeiro emplacamento continuarão utilizando a placa cinza.

A lista com as estampadoras credenciadas para fornecer a nova placa estará disponível no site www.detran.se.gov.br a partir do dia 17.

SSP