Introdução precoce de rações ajuda leitões a ter melhor desenvolvimento intestinal

O correto desenvolvimento do sistema digestivo é um dos fatores de maior importância para a performance dos suínos. Em desequilíbrio, a flora intestinal pode afetar desde o ganho de peso até o sistema imune, reduzindo a produtividade e lucro dos produtores. Márcio Quevedo, gerente de negócios da área de suínos da MCassab Nutrição e Saúde Animal, explica que “o ideal é oferecer ração aos leitões, tanto seca quanto líquida, a partir do oitavo dia até cerca do 50º dia de vida, suprindo a falta de leite das matrizes por redução na produção. Isso colabora para a diminuição do estresse no desmame e estimula a produção de enzimas que geram maior adaptação à comida sólida”.

“Além de aumentar o aporte de nutrientes, a ração ajuda no desenvolvimento do trato gastrointestinal dos animais pela abrasão que a passagem da dieta causa no intestino, estimulando a renovação epitelial intestinal. Animais que recebem a dieta durante a maternidade apresentam intestinos com amplas vilosidades e, por consequência, maior área de absorção”, afirma o especialista. Ele ressalta que, pelo fato de os leitões consumirem pouca ração, a quantidade disponibilizada no cocho deve ser pequena para que não haja fermentação. “Essa dieta deve ser fornecida nos três primeiros dias e, em seguida, deve sofrer as alterações adequadas para acompanhar as fases de desenvolvimento dos leitões”.

Márcio Quevedo explica que o amadurecimento intestinal depende de todos os tipos de nutrientes, como proteínas, aminoácidos, energia, vitaminas, macro e micro minerais. Nas fases pré-iniciais, a lista inclui a lactose como fonte de energia de alta digestibilidade para os leitões, pois ajuda a manter o pH do estômago no nível ideal por meio de sua fermentação, e as proteínas de alta digestibilidade, como plasma.

Com o objetivo de contribuir para a obtenção do máximo desempenho do plantel, a MCassab Nutrição e Saúde Animal oferece o programa nutricional MaxPig Start, voltado para as fases iniciais da atividade. Dividido em duas linhas principais, o programa inclui concentrados com alta digestibilidade, com rígido padrão de qualidade, formulados para atender à exigência nutricional dos leitões nas diferentes fases, contribuindo para o amadurecimento gradual do trato digestivo, a diminuição dos efeitos estressantes do desmame, o fortalecimento do sistema imune e o máximo desempenho.

Na fase inicial da vida, os suínos ficam mais vulneráveis às bactérias devido à construção da imunidade, o que, aliado a possíveis estresses no desmame, provoca infecções graves, diarreias e choques sépticos. Para combater esse desafio, a MCassab tem NeoPAC, molécula bactericida neomicina que tem eficaz efeito sobre bactérias gram negativas, como E. coli e Salmonella, que não é absorvida pelo organismo, sendo praticamente 100% excretada pelas fezes, com ação durante a passagem pelo intestino.

“Programas nutricionais adequados e indicados para suprir as necessidades de nutrientes ao organismo tornam menos estressantes o desmame e a adaptação às rações, proporcionando melhores resultados tanto intestinais como no desenvolvimento do próprio leitão. Quanto antes a ração passar a fazer parte da dieta desses animais, mais cedo será a maturação do intestino e melhor o desempenho durante a fase produtiva”, pontua o gerente da MCassab Nutrição e Saúde Animal.