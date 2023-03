ITABAIANA: Homem tem parte da perna decepada durante colisão entre motos

Na tarde desta sexta-feira (10), ocorreu um acidente na BR-235, próximo a Itabaiana. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a informação e relatou que duas motocicletas colidiram, resultando em dois feridos.

Um dos envolvidos, um homem de 30 anos, sofreu ferimentos leves e foi atendido no local. Já a segunda vítima, um homem de 45 anos, teve parte da perna decepada e foi imediatamente socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Equipes da PRF também prestaram atendimento no local do acidente.

É importante ressaltar a necessidade de prudência no trânsito, especialmente no caso de veículos de duas rodas, para evitar acidentes e garantir a segurança no tráfego.