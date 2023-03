Segunda fase da Expedição Piracicaba acontece do dia 18 a 25 de março

Entre os dias 18 e 25 de março, na semana das águas, será realizada a 2ª fase da Expedição Piracicaba – Pela Vida do Rio. A iniciativa, promovida pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba (CBH-Piracicaba), percorrerá os municípios que integram a bacia. O percurso terá início em Ouro Preto, no dia 18 de março, às 15h, no anexo do Museu da Inconfidência, Praça Tiradentes.

Ao longo da Expedição serão realizados “Seminários das Águas”, organizados pelos municípios, ocasião em que será apresentado o livro técnico científico com informações sobre a Bacia. O documento contempla os principais problemas que afetam a qualidade e a queda no volume das águas, bem como identifica os setores responsáveis por cada situação. A partir de então, com o conhecimento em mãos, os envolvidos poderão buscar alternativas para reverter o cenário atual.

Além disso, haverá exposição de fotografias, com imagens das cidades percorridas na primeira fase, em 2019; exibição de documentário sobre a descida do Piracicaba; apresentação do diagnóstico da bacia e discussão de propostas para revitalização dos cursos d´água; lançamento do livro técnico científico e debates são algumas das atividades da programação proposta.

Os trabalhos foram conduzidos por pesquisadores da Universidade Federal de Itajubá (Unifei –Itabira), do mestrado ProfÁgua, que analisaram a qualidade e vazão das águas e o uso e ocupação do solo na bacia. Além disso, em conjunto com a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e a startup OAK Energia, os estudos trazem um inédito levantamento dos microcontaminantes presentes no rio.

2ª FASE

O lançamento da 2ª Fase da Expedição será realizado em Ouro Preto, no dia 18 de março, às 15h, no anexo do Museu da Inconfidência. “Junto aos outros prefeitos, vamos chamar a atenção para a situação da Bacia. Vamos mostrar o quão importante ela é, não somente do ponto de vista dos recursos hídricos, mas como referência geopolítica da nossa região. Ela é um reduto siderúrgico, minerário e agropecuário. A região do Piracicaba precisa se unir e lutar em defesa do rio”, finalizou o secretário municipal de meio ambiente, Francisco de Assis Gonzaga.

Para o presidente do CBH-Piracicaba, Jorge Martins, essa fase da Expedição é muito importante para a Bacia, uma vez que serão apresentados aos municípios os resultados das análises de qualidade da água. Além disso, o comitê irá apresentar as ações que estão sendo executadas em prol da recuperação da bacia. “O Rio Vivo está em andamento e contemplará 303 nascentes no período de um ano. Teremos, ainda, o Protratar, que investirá R$ 70 milhões no tratamento de água e esgoto, ou seja, tudo com o objetivo de melhorar a qualidade e quantidade da água, que é a missão do Comitê”.

MOBILIZAÇÃO

Entre os dias 27 de fevereiro e 03 de março parte da equipe organizacional da Expedição Piracicaba Pela Vida do Rio esteve nos municípios realizando a mobilização junto às Prefeituras e Câmaras. Na oportunidade, foram repassadas as informações detalhadas sobre o evento.

O gerente de Meio Ambiente de Coronel Fabriciano, Ivan César, que participou da primeira fase e estará presente nesta segunda etapa, destaca a importância do evento para acompanhar o desenvolvimento da bacia tanto na esfera ambiental, quanto socioeconômica. “Este diagnóstico vai nos ajudar muito na tomada de decisão no que tange à qualidade da água e a preservação do rio Piracicaba”, destaca.

A EXPEDIÇÃO

Criada em 2019, a Expedição Piracicaba Pela Vida do Rio reuniu pesquisadores e mestrandos da Unifei – Campus Itabira, acompanhados de outros especialistas. A equipe percorreu os 241 quilômetros do leito do rio, realizando coleta de amostras de água e solo. Também foram feitos levantamentos sobre uso e ocupação do território, identificadas fontes poluidoras, pontos de lançamento de efluentes e esgotamento sanitário.

PROGRAMAÇÃO

18 de março (sábado)

15h: Lançamento da Expedição no Anexo do Museu da Inconfidência, Praça Tiradentes, em Ouro Preto.

19 de março (domingo)

8:30h: Mariana – SESI, ao lado da Praça Gomes Freire.

14:30h: Catas Altas – La Violla.

20 de março (segunda)

8:30h: Alvinópolis – Escola Estadual Antônio Carlos – Fonseca.

14:30h: Santa Bárbara – Cine Vitória.

18:30h: Barão de Cocais – Câmara Municipal.

21 de março (terça)

8:30h: São Gonçalo do Rio Abaixo – Centro Cultural

18:30h: Itabira – Acita.

22 de março (quarta)

8:30h: Nova Era – Fazenda da Vargem.

18:30hs: João Monlevade / Bela Vista de Minas.

Evento em João Monlevade – Auditório da Prefeitura.

23 de março (quinta)

8:30h: Rio Piracicaba – Câmara Municipal.

18:30h: São Domingos do Prata – Aciap.

24 de março (sexta)

8:30h: Antônio Dias – Câmara Municipal.

14:30h: Jaguaraçu / Marliéria –

Evento em Jaguaraçu – Escola Municipal Felicio Miranda.

18:30h: Vale do Aço (Timóteo – Coronel Fabriciano – Ipatinga – Santana do Paraíso)

Evento em Coronel Fabriciano – Auditório da Prefeitura.

25 de Março (sábado)

7h: Evento de encerramento – derramamento da água da nascente do Piracicaba no Rio Doce – Na foz do Piracicaba em Ipatinga.