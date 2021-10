Itabaiana sediará o “Super Inovação”, Treinamento de Liderança e Gestão Inovadora

A cidade de Itabaiana / Se sediará o evento empresarial neste domingo (24/10) chamado de “Super Inovação”, será um dia com ministrações de palestras com temas ligados a Liderança e Gestão Inovadora.

Idealizado pelos Empreendedores Ítalo Marcel e Jâmisson Ferreira, e que contarão com a participação do Miguel Neto e Edson Passos.

Com o propósito de fazer com que os participantes escalem os resultados de sua empresa, através de implantação e insights dos conhecimentos dos palestrantes, e exercícios práticos onde Pessoas x Processos = Resultados Extraordinários.

Os participantes aprenderão no Super Inovação a desenvolver alta performance usando o que há de mais INOVADOR no ramo do Gestão empresarial, Marketing digital e desenvolvimento pessoal.

Serão 8 horas de imersão presencial, ministrados por:

Jâmissom Ferreira, Empreendedor, mentor,Treinador comportamental, Hipnólogo, coach e Leadership, and influence/Babson College/Boston/EUA

Ítalo Marcel, Empreendedor, mentor, Treinador empresarial, CEO de 5 empresas. Ex Oficial do exército brasileiro e Criador do Método Gestão Inovadora.

Convidados para esse evento

Miguel Neto, CEO do APP Quero Delivery

Edson Passos, CEO Ethos Incorporadora

Os participantes dessa edição aprenderão a fortalecer sua empresa para potencializar os quatro pilares como empresário e ter + MAIS DINHEIRO + MAIS TEMPO + MAIS ENERGIA + MAIS GESTÃO + MAIS CRESCIMENTO.