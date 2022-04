Dois homens morreram em confronto com a polícia na manhã de hoje, 05, no bairro São Cristóvão, em Itabaiana, município do Agreste do estado.

Os suspeitos estavam em uma motocicleta que havia sido roubada na noite de ontem. Quando a Polícia chegou ao local em que estavam os suspeitos, foram surpreendidos com disparos de arma de fogo.

Os PMs revidaram e os homens chegaram a ser socorridos ao Hospital Regional de Itabaiana, mas não resistiram.