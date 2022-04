DHPP elucida homicídio no loteamento Guajará em Nossa Senhora do Socorro

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucidou o homicídio qualificado praticado contra o adolescente Gabriel Farias Viana Santos, em data de 03/09/2021, na Rua H do Loteamento Guajará, Nossa Senhora do Socorro/SE.

No momento do crime, a vítima se encontrava transitando na via pública, se dirigindo para sua residência, quando o autor do crime se aproximou da vítima fazendo uso de uma motocicleta de cor preta e, fazendo uso de arma de fogo, efetuou os vários disparos que levaram a vítima a óbito.

Segundo investigação, o suspeito do crime trata-se de Admilson Batista de Jesus, conhecido por “Denis”, que era desafeto da vítima por acreditar que ela teria tentado contra a vida de um indivíduo amigo do suspeito.

O suspeito é egresso do sistema prisional e se encontra atualmente em local ignorado, de forma que informações sobre a sua localização podem ser repassadas através do disque 181 da Polícia Civil, o sigiloo é garantido.