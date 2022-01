MÁ VONTADE DE PROFESSORES? Estudantes do curso de Medicina Veterinária poderão se formar sem ao menos ter a experiência de fazer coleta de sangue

Mesmo com a diminuição dos casos de Covid-19 em 2021 e agora no inicio de 2022, a Associação dos/as Docentes da Universidade Federal de Sergipe, ainda briga para não voltar as aulas presenciais no Campos do Sertão.

Uma assembleia foi marcada para está terça-feira, 25, para discutir as seguintes pautas:

– Informes

– Autorização para ajuizamento de ação coletiva: inclusão do abono de permanência na base do cálculo do 13º salário e abono de férias

– A confusão híbrida da volta às aulas

A publicação feita no perfil oficial da adufs.sergipe, gerou mais de 300 comentários negativos. Todos pedindo a volta as aulas de forma presencial, pois muitos desse alunos, estão nos módulos de cirurgia, anestesiologia, clínica, entre outros e poderão se formar sem nunca ter feito ao menos uma coleta de sangue.

CONFIRA O DEPOIMENTO DE UM DOS ALUNOS: