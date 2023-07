Equipes da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória prendem duas mulheres e dois homens suspeitos de tentarem praticar golpes em lojas de roupas no Centro comercial da cidade de Glória. As detenções ocorreram nesta quarta-feira, 19, no município gloriense.

Segundo o delegado Jorge Eduardo, que está à frente das investigações, o grupo usou um aplicativo no crime. “Os suspeitos tiveram acesso a um aplicativo na internet, que produzia comprovantes falsos de depósitos via Pix, e então encaminhavam esses comprovantes para as lojas de roupa. Com isso, tentavam resgatar esses produtos, se passando por uma pessoa chamada Michele”.

Ainda segundo a polícia, os investigados não conseguiram retirar os objetos, pois os comerciantes, antes da entrega, verificaram se os valores realmente teriam sido depositados em suas respectivas contas bancárias, frustrando a ação do grupo.

Após tomar conhecimento da atuação do quarteto, a polícia realizou diligências, prendendo os suspeitos nesta quarta. A partir de levantamentos e ouvidas, foi possível chegar ao modo de atuação dos envolvidos.

“A Polícia Civil dará continuidade às investigações, para identificar outras vítimas e outras pessoas que estejam envolvidas, ” conclui o delegado.

Informações sobre o grupo podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.