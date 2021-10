MESMO NÃO SENDO IMUNIZADO: Homem armado ameaça enfermeiras em Aracaju e consegue comprovante de vacinação

- Advertisement -

Um homem que se identificou como policial está sendo investigado por ameaçar enfermeiras, para tentar adquirir um comprovante de vacinação, mesmo sem ter sido vacinado. As imagens foram registradas por câmeras de segurança.

A enfermeira em depoimento disse que o homem estaria armado e se apresentou como policial. A SSP nega que ele seja um servidor público.

Em entrevista a secretária de saúde da capital Waneska Barbosa, disse que já foram recuperadas as imagens de segurança do local e que já foi possível identificar o nome do condutor do veículo via pesquisa pela placa.

Segundo uma das funcionárias, o homem chegou a mostrar a arma, se apresentou como policial civil e teria dito que estaca em uma perseguição.

O caso será investigado pela Policia Civil. O fato ocorreu na última terça-feira.