Motociclista morre ao bater em carro com padre Felipe

Um grave acidente entre um veiculo de passeio e uma motocicleta deixou uma pessoa morta na noite do último domingo, 15. O fato ocorreu na rodovia que da acesso ao povoado Cruz das Graças em Nossa Senhora de Aparecida.

De acordo com informações, com o forte impacto o motociclista Josivaldo de 40 anos de idade ficou gravemente ferido e acabou morrendo no local.

O veiculo era conduzido pelo Padre Felipe que retornava a cidade de Nossa Senhora de Aparecida e estava sozinho no momento do acidente. O padre recebeu atendimento e logo em seguida foi liberado.

A vitima era de Frei Paulo.