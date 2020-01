MP de Sergipe lança edital de estágio para estudantes de nível superior em diversas áreas

O Ministério Público de Sergipe, por meio da Escola Superior, publicou o Edital nº 01/2020 (ESMP/SE) de Processo Seletivo para estudantes de nível superior das áreas de Administração Pública, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Comunicação Social/Jornalismo, Direito (capital e interior), Engenharia Civil, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social. O processo seletivo visará à formação de cadastro de reserva e a prova está prevista para o dia 01 de março. Os locais e horário serão divulgados posteriormente.

Os candidatos aprovados que vierem a ser admitidos exercerão as atividades na sede do Ministério Público, com regime de trabalho de 20 horas semanais, distribuídas diariamente em 04 horas, dentro do horário de expediente da Unidade de lotação.

O estagiário receberá a importância mensal de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), a título de bolsa de complementação educacional, nos termos fixados pela Portaria nº 003/2014 da Procuradoria-Geral de Justiça de Sergipe, e auxílio-transporte no valor mensal de R$ 130,00 (cento e trinta reais).

Só poderão ser contratados os alunos devidamente matriculados nas instituições de ensino superior que têm Convênio de Cooperação com o Ministério Público do Estado de Sergipe (lista anexa no Edital). O termo de compromisso de estágio terá a duração de um ano, renovável por igual período, e será firmado entre o MP, o estagiário e a instituição de ensino.









Inscrições

As inscrições para o processo seletivo de estagiário poderão ser realizadas no período de 20/01/2020 até as 23h59 do dia 07/02/2020, impreterivelmente, através do endereço eletrônico www.esmp.mpse.mp.br. Para a inscrição será cobrada taxa no valor de R$ 40,00 (quarenta reais).

O candidato deverá preencher o formulário de inscrição on-line, gerar o boleto bancário e efetuar o pagamento até o dia 10/02/2020, respeitando o horário de compensação bancária (o qual varia conforme a instituição bancária, sendo responsabilidade do candidato ficar atento ao horário do banco de sua escolha).

O resultado do processo seletivo será publicado no Diário Oficial Eletrônico do MP, na página principal do site oficial do Órgão Ministerial e, ainda, no site da Escola Superior do MP.

