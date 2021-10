MP solicita a DESO suspensão imediata de taxa de esgoto em Canindé

Canindé de São Francisco/SE (Câmara Municipal) – A Promotoria Pública de Canindé de São Francisco realizou audiência extrajudicial na manhã desta terça-feira, 26/10, para tratar de assuntos relacionados aos serviços prestados por meio da empresa DESO no município. Anteriormente e no registro, os moradores levaram ao conhecimento do Ministério Público diversas reclamações fazendo com que o Promotor Dr. Paulo José provocasse o momento.

A Câmara Municipal participou da reunião, enquanto representante da sociedade. O presidente Juarez dos Santos, nome político Juarez de Vavá, esteve acompanhado dos vereadores André Agente de Saúde, Klebinho Feitosa, Valker Araras, Hugo de Pank e Bianca. Na ocasião, o MP solicitou a suspensão imediata da taxa de esgoto a empresa DESO.

A Câmara Municipal parabeniza ao Promotor Dr. Paulo José por sua atuação no Ministério Público, cuja demonstração, tem demonstrado atenção para com as causas da população canindeense. O Poder Legislativo também trabalha para garantir melhoria na qualidade de vida da população e não se furta ao seu papel de fiscalizadora e representante da sociedade.

Por Adeval Marques/Revista Canindé