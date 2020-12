MRE cria atendimento para tirar dúvidas de brasileiros em Londres

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil abriu mais um canal para esclarecer dúvidas sobre a suspensão dos voos procedentes do Reino Unidos ao país desde o último dia 23. As informações poderão ser prestadas por meio do Consulado-Geral em Londres, por e-mail.

No Brasil, o plantão consular do Ministério das Relações Exteriores está à disposição via site.

“O Consulado-Geral tem ressaltado que a portaria interministerial que suspendeu os voos em nada restringe o direito dos nacionais retornarem ao país”, destacou o MRE em nota. O ministério, no entanto, ressaltou a necessidade de apresentação de teste negativo para covid-19 e de declaração de saúde para chegadas ao Brasil a partir de 30 de dezembro.

Entre outras informações, o canal indica conexões disponíveis em capitais europeias para o deslocamento do Reino Unido ao Brasil.