Mulher de 18 anos é encontrada morta dentro de motel em Aracaju

Na manhã desta terça-feira, 18, o corpo de uma jovem do sexo feminino de 18 anos foi encontrado em uma pousada localizada na avenida Maranhão, no bairro Santos Dumont, na Zona Norte de Aracaju. A morte foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Ainda de acordo com a SSP, os militares foram acionados por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) e ao chega no local constataram o corpo com indícios de uso de drogas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito da jovem. A Perícia e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local e também fizeram a coleta de amostras para encaminhamento ao Instituto de Análises e Pesquisas Forenses (IAPF).

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias e as causas da morte.

Com informações da Fan F1