Mulher morre e outra fica ferida após acidente com Jet ski em Aracaju

Uma mulher identificada como Lavínia de Jesus dos Santos de 22 anos morreu e outra ficou ferida, na tarde do último domingo (3), após um acidente envolvendo um jet ski no Rio Vaza Barris, já nas proximidades da Orla Pôr do Sol na capital Sergipana.

As vítimas chegaram a serem socorridas por populares e receberam atendimento do Serviço Móvel de Urgência, a amiga de Lavínia deu entrada no HUSE e passou por um procedimento cirúrgico. Veja a nota divulgada na manhã desta segunda-feira.

Nota

Sobre a vítima do acidente na Orla Pôr do Sol. A paciente, S.S.B, deu entrada no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), ela foi avaliada pela equipe da cirurgia geral e ortopedia, passou por procedimento cirúrgico para corrigir uma fratura de patela, está no momento na sala de recuperação pós-anestésica, encontra-se consciente e orientada.

Ascom Huse