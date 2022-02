Na tarde da última quarta-feira, uma mulher identificada como, Maria Josinete Oliveira Silva, de 47 anos de idade, caiu dentro de um canal que fica localizado na Avenida Brasil (Bairro América) em Aracaju.

De acordo com informações, ela teria sentido uma tontura enquanto passava pela localidade e acabou caindo no canal.

Ela foi conduzida para o Hospital de Urgência Governador João Alves Filho, com vários traumas no corpo. A vitima esta internada na Ala Verde do hospital e passará por exames.