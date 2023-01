PM prende três pessoas por tráfico de drogas e corrupção de menores em Canindé de São Francisco

Nesta quarta-feira, 4, a Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) prendeu duas mulheres e um homem por tráfico ilícito de drogas e corrupção de menores, no Alto Sertão Sergipano.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo na região do 4° BPM e recebeu informações de populares sobre a realização de práticas ilícitas no Bairro Cidade de Deus. Segundo a denúncia, duas mulheres repassavam droga na região.

Com base nas características pessoais e no endereço informado, os policiais dirigiram-se até a localização citada para averiguar o fato. Na frente da casa, dois homens, ao avistarem a viatura, esboçaram reação suspeita e tentaram empreender fuga. O motociclista foi interceptado pelos militares no momento da tentativa e o outro, entrou na casa, pulou o muro e tomou destino ignorado.

No interior da residência, durante o acompanhamento do foragido, os PMs encontraram, além das mulheres suspeitas, substância semelhante a crack, R$ 295,70 e papelotes vazios. No ambiente também estava uma menor.

Em decorrência das circunstâncias, o Conselho Tutelar foi acionado. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Canindé de São Francisco para adoção das medidas legais.

Fonte: Ascom PM