Polícia Civil prende foragido investigado por homicídio contra irmão em Neópolis

Equipes da Polícia Civil de Neópolis prenderam Homero dos Santos, foragido da Justiça de Sergipe pelo homicídio de um irmão e a tentativa de homicídio contra outro, crimes ocorridos no município. A ação ocorreu nesta quarta-feira, 04, na própria cidade de Neópolis.

De acordo com as informações da polícia, a partir de investigação, foi confirmada a autoria de Homero no homicídio que vitimou os dois irmãos. O homem responde processo criminal desde 2009, porém fugiu e viajou pela região Norte do Brasil, onde cometeu outros delitos, como homícidio, tentativa e ameaças.

Após recebimento de informações por meio do Disque-Denúncia, a equipe policial realizou diligências no endereço informado, localizou o investigado e efetuou a prisão. O homem encontra-se à disposição da Justiça do Estado de Sergipe.