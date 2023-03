Operação Átria: DAGV prende marchante que agrediu e estuprou mulher na Grande Aracaju

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), unidade do Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV) da Polícia Civil, deram cumprimento ao mandado de prisão definitiva de um homem investigado por agredir a ex-mulher no ano de 2014. Ele é marchante e foi preso nesta semana durante a Operação Átria, em São Cristóvão.

De acordo com a delegada Renata Aboim, a vítima estava indo para seu local de trabalho, quando foi abordada pelo autor. Mediante violência, ele a obrigou a entrar no carro e ainda a ameaçou com uma barra de ferro.

Chegando à casa do agressor, ele ligou o ferro de passar na tomada e ficou ameaçando queimar o rosto da vítima, chegando a aproximar o aparelho no rosto da mulher.

Além disso, o acusado tirou fotos da vítima nua e passou a ameaçar divulgá-las, bem como manteve com ela relações sexuais não consentidas e só a liberou após mais de quatro horas do fato.

“O caso ocorreu em 2014 e o julgamento em 2019. Ele recorreu, ficou respondendo em liberdade e no final do ano passado saiu o mandado de prisão definitivo”, acrescentou a delegada. Ele já encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso