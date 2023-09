Uma ação integrada entre a Polícia Militar do Estado de Sergipe e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de 20kg de cocaína e 41kg de crack na cidade de Nossa Senhora do Socorro, Grande Aracaju, no último domingo, 24. Dois suspeitos foram presos.

As equipes do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) e do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) receberam informações de que um carregamento de entorpecentes, oriundo do estado de São Paulo, chegava ao estado de Sergipe em um caminhão de cor branca.

Diante das informações, os militares entraram em contato com a PRF que, em uma ação conjunta, realizaram um cerco ao veículo suspeito, em um posto de combustíveis.

Uma mulher, que estava em um veículo, foi flagrada recebendo algumas caixas com entorpecentes do motorista do caminhão. Na ação, foram apreendidos 20kg de cocaína e 41kg de crack.

Os suspeitos, as drogas e os veículos foram encaminhado à Central de Flagrantes para adoção de medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE