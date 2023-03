Operação do BPChq prende em Sergipe foragido da Justiça da Bahia

O Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) prendeu um suspeito dos crimes de tráfico de drogas e homicídio, procurado pela Justiça de Vitória da Conquista, Bahia. A ação policial ocorreu nesta quarta-feira, 15, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

A operação foi coordenada pelo comandante do BPChq, após compartilhamento de informações do Comando de Policiamento da Região Sudoeste da Bahia (CPRSO/PMBA). Em diligências, equipes localizaram o suspeito em um veículo com placa de Vitória da Conquista, na rua Doutor Bezerra de Menezes, no bairro Coroa do Meio.

Durante abordagem, o homem confessou ser foragido da Justiça baiana pelo crime de roubo e que estava realizando tráfico de drogas na região da Coroa do Meio, com entorpecentes trazidos de Vitória da Conquista.

De acordo com informações da polícia baiana para o BPChq, o foragido integra organizações criminosas no estado da Bahia e é apontando como número três na hierarquia do tráfico de drogas em Vitória da Conquista.

Com a ação dos militares, o mandado de prisão foi cumprido e o procurado será encaminhado à Delegacia Plantonista, onde permanecerá à disposição da Justiça baiana.