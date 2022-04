Operação identifica falsa delegacia usada para aplicar golpes no RS

Em operação paralela à ação que contou com a participação da Polícia Civil de Sergipe, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul localizou uma falsa delegacia na cidade de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS). O local contava com banners, algemas, armamentos e a identificação da corporação gaúcha.

A primeira ação policial foi deflagrada pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), Divisão de Inteligência (Dipol) e Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, nessa quarta-feira (27). Já a segunda ação policial foi realizada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

Conforme as informações da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, ao longo das buscas foram encontrados diversos documentos criados pela organização criminosa com inúmeras fotos e dados das vítimas para aplicar o golpe dos nudes, inclusive um caderno com anotações dos valores recebidos.

O delegado Dernival Eloi explicou que o grupo criminoso agia de forma bastante organizada. “São grupos bem articulados. Parte do grupo já está no presídio e a parte que faz a movimentação financeira estava do lado de fora, sendo geralmente mulheres e parentes dos presos”, detalhou.

Operação

Uma operação deflagrada nessa quarta-feira (27), cumpriu mandados de prisão contra investigados integrantes de um grupo criminoso que cometia delitos de extorsão e estelionato, inclusive com a utilização da imagem de policiais civis gaúchos. Os investigados mandavam a foto de uma mulher nua e começavam um diálogo, pedindo foto da vítima.

Pouco tempo depois que a vítima encaminhava o material, os suspeitos entravam novamente em contato se passando por delegado do Rio Grande do Sul e pediam dinheiro para não colocar uma suposta investigação em andamento.

Os mandados de prisão foram cumpridos contra Bianca Domingues Padilha, 25; Letielle Rodrigues da Silva, 28; Michele dos Santos Domingues, 42; Willian Mattos Silveira, 28; Marcelo Lopes da Rosa, 32; e Tiago Fontoura Machado, 32. Os homens já estavam presos em unidade prisional.