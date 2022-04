Operação Toque de Liberdade: Dois bandidos morrem durante confronto com a polícia na zona norte

Foi deflagrada pelo Departamento de Narcóticos (Denarc), nesta quarta-feira (13), a Operação Toque de Liberdade. A ação policial tem como objetivo o cumprimento de 24 mandados de busca e apreensão decorrentes de investigações sobre o tráfico de drogas na região do bairro Bugio, na Zona Norte de Aracaju. A ação contou com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal. As equipes apreenderam drogas, arma de fogo, celulares e documentos. Até o momento, dois suspeitos morreram em confronto e outros quatro foram presos.

A operação é resultado de levantamentos de campo feitos pelas equipes do Denarc e também pela análise de informações repassadas ao Disque-Denúncia. As investigações foram iniciadas no mês de dezembro do ano passado. No âmbito das apurações, equipes policiais mapearam pontos de vendas de drogas na localidade.

Nos últimos dias, o grupo criminoso chegou a postar vídeos em que tratam de toque de recolher contra moradores do Bugio e ameaça a grupos rivais. Daí o nome da operação, Toque de Liberdade.

Ainda conforme o apurado nas investigações, um homem e uma mulher praticavam a venda de drogas a mando de um outro traficante do interior do estado. Na disputa pelo território, os investigados chegavam a determinar a morte de quem viesse a praticar o mesmo crime na região do Bugio.

A investigação também identificou suspeitos de envolvimento em dois homicídios. Os crimes vitimaram Benedito Menino Filho Neto – no dia 16 de novembro de 2021 – e Lucas Felipe Moura Santos de Paiva – no dia 23 de janeiro deste ano.